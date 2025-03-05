Росія за добу завдала по Донеччині майже 3 тис. ударів
Російські загарбники за минулу добу 2970 разів вдарили по Донецькій області
Як передає RegioNews, про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Донецькій області.
"За добу поліція зафіксувала 2 970 ворожих атак по лінії фронту та житловому сектору. Під удар потрапили 4 населені пункти: міста Костянтинівка, Покровськ, села Іванівка, Іванопілля", - йдеться в повідомленні.
Крім того, встановлено інформацію про одну вбиту людину в Багатирі, яка загинула 3 березня внаслідок удару ворожого FPV-дрона.
Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ ліквідували понад 1200 окупантів, знищили десятки артсистем і 6 ББМ росіян.
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