Сили оборони знищили ворожу техніку та російську піхоту біля Куп’янська
Воїни бригади "Помста" майстерно спалили техніку окупантів та ліквідували російських штурмовиків на Харківщині. Протягом тижня загарбники зазнали значних втрат
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Цього разу підрозділ РУБпАК "Фенікс" продемонстрував ефективну роботу на Куп’янському напрямку.
"Під час бойової роботи на Харківщині пошкодили та знищили: 2 БМП-2, 2 БТР-82, МТ-ЛБ, пункт управління БпЛА, 2 одиниці військового автотранспорту, FPV-дрон противника, 3 ретранслятори та генератор", — йдеться у повідомленні.
Також за вказаний період бійці "Помсти" ліквідували п’ятьох піхотинців, ще п’ятьох окупантів — поранили.
Нагадаємо, нещодавно бригада "Помста" показала, як її бійці "рубають" окупантів на Донеччині.
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