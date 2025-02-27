Стало відомо, скільки "обмежено придатних" українців, які мають пройти медкомісію до 5 червня

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Понад півтора мільйони військовозобовʼязаних, які були визнані «обмежено придатними», повинні пройти медкомісію до 5 червня 2025 року

Як передає RegioNews, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

"На сьогодні, відповідно до даних Єдиного державного реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів орієнтовна кількість військовозобовʼязаних, які зобовʼязані пройти медичне переобстеження становить понад 1,5 мільйона осіб", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі нагадують, що чинним законодавством встановлено обов'язок для громадян у зазначений термін самостійно звернутися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, відповідних уповноважених органів Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, розвідувального органу Міністерства оборони України, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, або через електронний кабінет призовника, військовозобовʼязаного та резервіста, з метою отримання направлення для проходження військово-лікарської комісії.

Нагадаємо, в Україні ускладнили перетин кордону чоловікам, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі. Про це повідомили у Державній прикордонній службі.