Зблід і втратив свідомість: у Кременчуцькому ТЦК після проходження ВЛК помер чоловік

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Трагедія сталася вчора, 2 березня, на Полтавщині, після проходження ВЛК у Кременчуцькому районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Наразі триває службове розслідування

Про це передає RegioNews із посиланням на Кременчуцький районний ТЦК та СП.

Відомо, що 2 березня поліція доставила військовозобов’язаного 1977 року народження до приміщення ТЦК та СП. Після уточнення облікових даних чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби. Полтавець лишився в ТЦК та СП, очікуючи відправлення до навчального центру.

"Близько 17:40 його стан здоров’я різко погіршився — він зблід і втратив свідомість, особовим складом ТЦК та СП було викликано швидку допомогу та реанімобіль. На жаль реанімаційні заходи результатів не дали і о 18:30 було констатовано смерть", ― йдеться у повідомленні.

Зазначається, що слідчо-оперативна група поліції порушень у роботі ТЦК та СП не виявила.

За даними медиків чоловік, якого ВЛК визнала придатним до військової служби, помер від гострої серцевої недостатності.

Нагадаємо, нещодавно у Хмельницькому ТЦК та СП чоловік скоїв самогубство, коли проходив ВЛК. Відомо, що чоловік перебував у розшуку за порушення військового обліку. Він перерізав горло канцелярським ножем. Йому намагалися надати допомогу, але він помер на місці події.

Також повідомлялося, що загиблому було 35 років. У прокуратурі розповіли, звідки чоловік узяв ніж.