ЗСУ уразили командний пункт російської дивізії на Донеччині
У понеділок, 3 березня, Повітряні Сили Збройних Сил України завдали високоточного удару по пункту управління 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії РФ у селищі Манжиків кут на тимчасово окупованій території Донецької області
Про це передає RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Зазначається, що внаслідок ураження була порушена система управління окупаційних військ. Це суттєво ускладнило координацію дій підрозділів повітряно-десантної дивізії ворога.
"Ця операція — ще один крок до знищення військового потенціалу агресора та звільнення української землі. Збройні Сили України не зупиняться, доки окупаційна армія не втратить здатність вести війну", — заявили в Генштабі.
Нагадаємо, нещодавно Повітряні сили ЗСУ успішно атакували пункт управління БпЛА 503-го мотострілецького полку 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії РФ у селі Нестерянка Пологівського району Запорізької області.