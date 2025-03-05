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05 марта 2025, 03:05

На Курщине Воздушные силы уничтожили пункт запуска российских FPV-дронов

05 марта 2025, 03:05
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иллюстративное фото: Министерство обороны Украины
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В понедельник, 3 марта, Воздушные силы Вооруженных сил Украины нанесли очередной успешный удар по военному объекту 28-го стрелкового батальона 60-й отдельной мотострелковой бригады РФ в районе населенного пункта Троицкое Курской области

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что в результате поражения уничтожены вражеские блиндажи, огневые позиции и до 30 военнослужащих, участвовавших в боевых действиях против Украины.

"Эта локация использовалась для планирования и проведения атак, в том числе запуска FPV-дронов по украинским позициям", - заявили в Генштабе.

Напомним, 3 марта Воздушные силы ВСУ успешно поразили командный пункт 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии РФ в поселке Манжиков кут на временно оккупированной территории Донецкой области.

Недавно Воздушные силы ВСУ успешно атаковали пункт управления БпЛА 503 мотострелкового полка 19-й мотострелковой дивизии 58-й армии РФ в селе Нестерянка Пологовского района Запорожской области.

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