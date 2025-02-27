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Жителька Запоріжжя назвала код з смс аферистам по телефону. В результаті вони вкрали її гроші

Про це повідомила Поліція Запорізької області, передає RegioNews.

До поліції звернулась жінка. Вона розповіла, що їй зателефонував невідомий, який представився працівником служби безпеки банку. Аферист спитав код, який прийшов на її телефон. Жінка погодилась, а потім з її картки списали майже 259 000 гривень.

Правоохоронці радять громадянам пам'ятати прості правила:

не повідомляйте нікому коди безпеки з смс - працівники банків ніколи не телефонують з вимогою отримати інформацію щодо банківських рахунків;

не повідомляйте персональні дані, номер та строк дії банківської картки, PIN-код, CVV та інші дані, які можуть бути використані для підтвердження транзакцій;

для захисту банківського рахунку забороніть віддалену заміну сім-картки, використовуйте лише офіційний застосунок банку та не проводьте платіжні операції з чужих пристроїв.

Нагадаємо, що напередодні кіберполіція попереджала українців про нову схему шахраїв. Аферисти стали активно підробляти QR-коди в громадських місцях. Людина може випадково перейти за посиланням і натрапити на шахрайський сайт, а аферисти - отримати банківські дані. Експерти радять уважно перевіряти всі посилання.