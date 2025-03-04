Как не стать жертвами аферистов онлайн: в полиции рассказали, как правильно делать покупки онлайн
Часто украинцы становятся жертвами аферистов в Интернете. Специалисты рассказали, как не попасть на крючок злоумышленников
Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает RegioNews.
Стражи порядка поделились советами, которые помогут не стать жертвами аферистов в интернете. При покупках онлайн следует соблюдать следующие правила :
- выбирать послеоплату;
- проверять цены на рынке;
- проверять ссылку;
- не переходить по сомнительным ссылкам с электронной почты, соцсетей или мессенджеров;
- не вводить платежные данные на незнакомых сайтах;
- не сообщать реквизиты банковского счета третьим лицам; использовать отдельную карту для онлайн-оплат;
- убедиться, что подключен 3D Secure – эта технология обеспечивает дополнительную проверку при оплате в интернете;
- не оплачивать товары через публичные Wi-Fi сети;
- проверять QR-коды в общедоступных местах.
Напомним, ранее в Запорожье женщина стала жертвой аферистов. Ей позвонили злоумышленники, представившись работниками банка. Доверчивая женщина назвала им код, пришедший на ее телефон, а впоследствии с ее карточки списали почти 259 тысяч гривен.
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