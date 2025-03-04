Фото: Нацполіція

Оголосили в міжнародний розшук організаторку злочинної схеми. Жінка разом зі спільниками обманювала громадян, які хотіли допомагати ЗСУ

Про це повідомляє Нацполіція України, передає RegioNews.

Головну організаторку Генеральним секретаріатом Інтерполу оголошено в міжнародний розшук. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Ще в лютому минулого року правоохоронці ліквідували угруповання, яке ошукало громадян різного віку й професій, об’єднаних бажанням допомогти українським військовим. Потерпілі збирали кошти на безпілотники та їх комплектуючі для відправлення знайомим у зону бойових дій. Аферисти пропонували товари на 20-25% дешевше за ринкову ціну.

Коли оплата проходила, аферисти виводили ці гроші шляхом фіктивного придбання автозапчастин, текстилю, та туристичних послуг. Організували схему дві жінки. За даними слідства, вони не поставили понад 600 дронів різного типу для ЗСУ.

"Головну організаторку, яка тривалий час переховується від слідства за кордоном, Генеральний секретаріат Інтерполу оголосив у міжнародний розшук. Зусилля правоохоронців спрямовані на притягнення фігурантки до відповідальності", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Одещині організатори фінансової піраміди ошукали людей на понад 200 тисяч доларів США. Засновником схеми виявився 28-річний чоловік, який залучив до "роботи" знайомих жінок віком 55 та 61 року. Зловмисники переконували громадян робити вклади в їхню фірму, обіцяючи високі відсотки за користування їхніми коштами та обов'язкове повернення вкладів у будь-який час. В результаті аферисти ошукали громадян, які вкладали десятки тисяч доларів у цю "піраміду".