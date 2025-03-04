США не прекращали предоставлять Украине разведданные, – СМИ

Об этом сообщили несколько источников в военно-политических кругах, передает RegioNews.

"Что касается передачи или обмена разведывательной информацией – здесь пока никаких изменений украинские органы еще не почувствовали, здесь пока все, как раньше", – сказал один из собеседников издания.

Еще один источник сомневается, что решение администрации Дональда Трампа о приостановлении вооружения коснется разведывательных данных. Поскольку, по словам собеседника, "это другая линия сотрудничества".

Напомним, президент США Дональд Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине, пока не убедится, что лидеры страны "демонстрируют искреннюю приверженность миру".

По словам журналиста "Голоса Америки", остановка военных поставок от США в первую очередь коснется ракет для ПВО, боеприпасов к HIMARS и артиллерии.

Белый дом также обвинил Владимира Зеленского в нежелании идти на договоренности с США и заявил, что Америка устала платить за войну.