У ВР відреагували на призупинення військової допомоги від США

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У Верховній Раді відбулося закрите засідання комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Розглядався негативний сценарій щодо можливого припинення військової допомоги від США

Про це в коментарі РБК-Україна сказав нардеп, член оборонного комітету Федір Веніславський, інформує RegioNews.

За його оцінками, в України є запас міцності приблизно на півроку навіть без системної підтримки Америки. Але потім ситуація значно ускладниться.

Тому вже зараз ведеться робота над пошуком альтернативних джерел постачання критично важливого озброєння.

"Наш військово-промисловий комплекс за три роки набрав достатньо великої спроможності й здатний суттєво нівелювати загрози та ризики", – заявив Веніславський.

Водночас він визнав, що деякі види озброєння, зокрема системи ППО та високоточні РСЗВ великої дальності, можуть поставити лише США.

Наразі основна мета – забезпечити нашу ППО достатньою кількістю засобів для відбиття повітряних атак, а також знайти можливості заміни критичного американського озброєння.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні, допоки не переконається, що лідери країни "демонструють щиру прихильність до миру".

Білий дім також звинуватив Володимира Зеленського у небажанні йти на домовленості з США та заявив, що Америка втомилася платити за війну.

