ЗСУ знищили два російські танки Т-90 на Покровському напрямку
Бійці 38-ї окремої бригади морської піхоти знищили на Покровському напрямку два російські танки Т-90
Про це повідомило ОСУВ "Хортиця", оприлюднивши відповідне відео, передає RegioNews.
"Спільна робота пілотів батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів та підрозділів артилерії бригади морської піхоти. Полювання та знищення ворожої бронетехніки – триває", – йдеться в описі до відео.
Нагадаємо, раніше на Донеччині ЗСУ знищили новітній російський ЗРК С-350 "Витязь" вартістю 135 млн доларів.
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