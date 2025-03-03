Прикордонники показали, як знищили дронами укриття та російську піхоту
На одній із активних ділянок фронту прикордонники уразили укриття та особовий склад російських військ
Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
"У результаті ефективної роботи українські захисники уразили місце укриття противника. Ворог зазнав втрат й у живій силі", ― йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше на одному з напрямків фронту підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ вперше виявили та знищили рідкісну розробку КНДР – самохідну артилерійську установку М1978 "Коксан".
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