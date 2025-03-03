15:20  02 березня
Діти провалилися під кригу на Миколаївщині: у річці виявили тіло 10-річного хлопчика
08:40  01 березня
Співзасновник Monobank відкрив збір на ядерну зброю
10:49  02 березня
Смертельна ДТП під Києвом: легковик переїхав двох людей
UA | RU
UA | RU
03 березня 2025, 07:10

Прикордонники показали, як знищили дронами укриття та російську піхоту

03 березня 2025, 07:10
Читайте также на русском языке
фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

На одній із активних ділянок фронту прикордонники уразили укриття та особовий склад російських військ

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

"У результаті ефективної роботи українські захисники уразили місце укриття противника. Ворог зазнав втрат й у живій силі", ― йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше на одному з напрямків фронту підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ вперше виявили та знищили рідкісну розробку КНДР – самохідну артилерійську установку М1978 "Коксан".

РФ війна прикордонники окупанти БПЛА втрати росіян
На Харківщині Сили оборони знищили транспорт і позиції окупантів
02 березня 2025, 13:18
У перший день весни ЗСУ ліквідували більше 1000 окупантів, знищили 25 ББМ і 50 артсистем росіян
02 березня 2025, 11:10
Українські прикордонники знищили майже 20 одиниць ворожої техніки на Луганщині
01 березня 2025, 09:30
Всі новини »
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
Російські війська вбили 4 та поранили 10 мирних жителів Херсонщини
03 березня 2025, 08:20
Саміт щодо України у Лондоні: про що домовились лідери Європи
03 березня 2025, 08:15
Атака БпЛА на Кривий Ріг: пошкоджені промислове підприємство, медзаклад і будинки
03 березня 2025, 07:55
Сьогодні в Україні буде майже без опадів: прогноз погоди на 3 березня
03 березня 2025, 07:49
Росіяни понад 500 разів обстріляли міста та села на Запоріжжі: пошкоджені будинки
03 березня 2025, 07:38
Зеленський зустрінеться із Трампом, якщо його запросять на "конструктивний діалог"
03 березня 2025, 07:25
Удар по маршрутці в Херсоні: зросла кількість загиблих
03 березня 2025, 07:16
У Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні
03 березня 2025, 07:08
Відключення світла 3 березня: в Укренерго повідомили, коли діятимуть обмеження
03 березня 2025, 06:30
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Мустафа Найєм
Вадим Денисенко
Всі блоги »