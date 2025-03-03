Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ: інформація на 3 березня
Протягом минулої доби, 2 березня, Сили оборони України знищили 1 350 російських загарбників, два засоби ППО, 11 танків, 16 бойових броньованих машин і 60 артсистем ворога. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 878 тисяч військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Нагадаємо, в ніч 3 березня російська армія випустила по Україні 83 безпілотники різних типів. Сили ППО збили 46 дронів, ще 31 — локаційно втрачені.
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