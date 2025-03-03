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03 марта 2025, 10:12

В ГУР сообщили, сколько оккупантов воюют против Украины

03 марта 2025, 10:12
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фото: РБК-Украина
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Численность воюющей против Украины сухопутной оккупационной армии РФ составляет около 620 тысяч человек. Кроме этого, есть тыловые подразделения войск врага

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил заместитель начальника ГУР Минобороны Украины, генерал-майор Вадим Скибицкий, передает RegioNews.

"Если мы говорим о сухопутном компоненте, это примерно 620 тысяч, причем более 200 тысяч - это те штурмовые подразделения, которые участвуют в боевых действиях и находятся на линии фронта", - рассказал генерал-майор.

Он отметил, что еще 35 тысяч военнослужащих росгвардии обеспечивают оккупационные власти, осуществляют охрану наиболее важных объектов на временно оккупированных территориях Украины.

При необходимости эти 35 тысяч оккупантов могут выполнять задачи во втором эшелоне врага во время организации обороны.

Кроме того, есть войска, осуществляющие логистическое обеспечение, подразделения Черноморского флота РФ, авиация, которая не базируется в районах боевых действий, но привлекается для нанесения ударов.

По данным разведки, в настоящее время РФ использует более 20 аэродромов, авиационных баз на своей территории России для нанесения бомбовых и ракетных ударов по территории Украины.

Напомним, с момента начала полномасштабной войны ВСУ ликвидировали более 868 тысяч россиян.

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