Ночная атака дронов: украинская ПВО сбила более 40 "шахедов" и БпЛА-имитаторов
Сегодня ночью, 3 марта, российская армия выпустила по Украине 83 беспилотника разных типов. Силы ПВО сбили 46 дронов, еще 31 — локационно потеряны
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.
Оккупанты запустили ударные БпЛА типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы по направлениям - Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ.
Военные подтвердили сбитие 46 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской и Днепропетровской областях.
"31 вражеский беспилотник-имитатор - локационно потерян (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.
В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Киевщина, Черкасская область, Днепропетровщина и Запорожье.
Напомним, в Харькове российский БпЛА атаковал многоэтажку. Пострадали восемь человек, среди них - 6-летний ребенок.