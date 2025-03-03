Сили ППО працюють по російських дронах на Київщині

Про це повідомляє RegioNews із посланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації.

Місцевих мешканців закликали перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.

"У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки", ― йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч 2 березня російська армія випустила по Україні 79 безпілотників різних типів. Сили ППО збили 63 дрони, ще 16 — локаційно втрачені.