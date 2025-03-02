У перший день весни ЗСУ ліквідували більше 1000 окупантів, знищили 25 ББМ і 50 артсистем росіян
Протягом минулої доби, 1 березня, Сили оборони України знищили 1 110 російських загарбників, 8 танків, 25 бойових броньованих машин і понад 50 артсистем ворога. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 876 тисяч військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 02.03.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 876 720 (+1 110) осіб,
- танків ‒ 10 241 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21 274 (+25) од,
- артилерійських систем – 23 959 (+51) од,
- РСЗВ – 1 306 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 1 091 (+3) од,
- літаків – 370 од,
- гелікоптерів – 331 од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 27 594 (+192) од,
- крилаті ракети ‒ 3 085 од,
- кораблі / катери ‒ 28 од,
- підводні човни - 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 39 218 (+117) од,
- спеціальної техніки ‒ 3 768 (+5) од.
Нагадаємо, в ніч 2 березня російська армія випустила по Україні 79 безпілотників різних типів. Сили ППО збили 63 дрони, ще 16 — локаційно втрачені.
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