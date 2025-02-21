Сили оборони вперше знищили в Україні північнокорейську САУ "Коксан"

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На одному з напрямків фронту підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ виявили та знищили рідкісну розробку КНДР — самохідну артилерійську установку М1978 "Коксан"

Про це передає RegioNews із посиланням на Сили безпілотних систем Збройних Сил України.

Оператори 412-го полку "NEMESIS" оприлюднили кадри ураження ворожої САУ, оснащеній 170-мм гарматою з дальністю стрільби до 60 км.

Зазначається, що ця артустановка була створена за специфічним запитом північнокорейської армії. Ключовою вимогою до неї була можливість завдавати ударів по Сеулу з півночі демілітаризованої зони. Тепер війська РФ використовують М1978 "Коксан" у війні проти України, намагаючись компенсувати втрати в артилерії.

"Але навіть екзотична зброя не рятує окупантів — завдяки точному удару наших операторів ця САУ була виведена з ладу", ― йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, днями на Донеччині ЗСУ знищили новітній російський ЗРК С-350 "Витязь" вартістю 135 млн доларів.