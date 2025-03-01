Українські прикордонники знищили майже 20 одиниць ворожої техніки на Луганщині
У ДПСУ показали, як оператори дронів «Феніксу» бригади «Помста» нищать окупантів у Луганській області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт Державної прикордонної служби України.
На ролику показано роботу операторів ударних дронів підрозділу РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" в районі Кремінної та Серебрянського лісництва.
"Знищено танк, гармату, 16 одиниць автотранспорту окупантів, ретранслятор та піхоту противника", – йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, за минулу добу армія РФ втратила на війні проти України 1050 військових, 61 артилерійську систему різних моделей і 15 бойових броньованих машин.
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