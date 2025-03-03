Пограничники показали, как уничтожили дронами укрытие и российскую пехоту
На одном из активных участков фронта пограничники поразили укрытие и личный состав российских войск
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
"В результате эффективной работы украинские защитники поразили место укрытия противника. Враг понес потери и в живой силе", ― говорится в сообщении.
Напомним, ранее на одном из направлений фронта подразделения Сил беспилотных систем ВСУ впервые обнаружили и уничтожили редкую разработку КНДР – самоходную артиллерийскую установку М1978 "Коксан".
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