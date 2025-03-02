На Харківщині Сили оборони знищили транспорт і позиції окупантів
Аеророзвідники-прикордонники продовжують завдавати втрат російським окупаційним військам на Харківщині
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
"Днями "яструби" Харківського прикордонного загону за допомогою FPV-дронів знищили один транспортний засіб, уразили п'ять позицій ворога та не допустили запуск ворожого БпЛА", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, бійці підрозділу "Скорпіон" бригади "Гарт" вдарили дронами та мінометами по бліндажах ворога на Вовчанському напрямку.
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