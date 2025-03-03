Відключення світла 3 березня: в Укренерго повідомили, коли діятимуть обмеження
У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі сьогодні, 3 березня, в Україні діятимуть заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", передає RegioNews.
Причиною тимчасового запровадження обмежень є наслідки російських атак на енергооб’єкти України.
Відключення діятимуть у такі проміжки:
-
06:00 – 10:00;
-
14:00 – 21:00.
"Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується", — йдеться у повідомленні.
Енергетики закликають населення споживати електроенергію ощадливо.
Нагадаємо, в Укренерго запустили застосунок для споживачів. У ньому українці зможуть отримувати інформацію про стан енергосистеми.
Графіки відключень та багато іншого: Укренерго запустили мобільний застосунокВсі новини »
28 лютого 2025, 14:14Схема на продажі електрики: стали відомі нові подробиці розслідування щодо Тетяни Крупи
24 лютого 2025, 23:44Понад 1 500 російських ракет, десятки атак дронами і хоробрі енергетики: в Укренерго розповіли, як енергосистема тримається три роки великої війни
24 лютого 2025, 18:47
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
Російські війська вбили 4 та поранили 10 мирних жителів Херсонщини
03 березня 2025, 08:20Саміт щодо України у Лондоні: про що домовились лідери Європи
03 березня 2025, 08:15Атака БпЛА на Кривий Ріг: пошкоджені промислове підприємство, медзаклад і будинки
03 березня 2025, 07:55Сьогодні в Україні буде майже без опадів: прогноз погоди на 3 березня
03 березня 2025, 07:49Росіяни понад 500 разів обстріляли міста та села на Запоріжжі: пошкоджені будинки
03 березня 2025, 07:38Зеленський зустрінеться із Трампом, якщо його запросять на "конструктивний діалог"
03 березня 2025, 07:25Удар по маршрутці в Херсоні: зросла кількість загиблих
03 березня 2025, 07:16Прикордонники показали, як знищили дронами укриття та російську піхоту
03 березня 2025, 07:10У Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні
03 березня 2025, 07:08
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
Всі блоги »