Отключения света 3 марта: в Укрэнерго сообщили, когда будут действовать ограничения
В связи со сложной ситуацией в энергосистеме сегодня, 3 марта, в Украине будут действовать меры по ограничению мощности для промышленности и бизнеса
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.
Причиной временного введения ограничений является повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак.
Отключения будут действовать в следующие промежутки:
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06:00 – 10:00;
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14:00 – 21:00.
"Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется", — говорится в сообщении.
Энергетики призывают население потреблять электроэнергию бережливо.
Напомним, в Укрэнерго запустили приложение для потребителей. В нем украинцы смогут получать информацию о состоянии энергосистемы.
Графики отключений и многое другое: Укрэнерго запустили мобильное приложениеВсе новости »
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