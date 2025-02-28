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В Укренерго запустили застосунок для споживачів електроенергії. У ньому українці зможуть отримувати інформацію про стан енергосистеми

Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

Укренерго запустило новий мобільний застосунок, який розробили за фінансової підтримки уряду Данії. У застосунку користувачі зможуть побачити, чи є потреба в ощадливому споживанні електроенергії, чи застосовуються зараз погодинні або аварійні відключення в обраному регіоні.

"Для того, щоб втримати енергосистему в умовах нещадних ворожих атак, Україні потрібна консолідація усього суспільства. Це вимагає не тільки розумного й ощадливого споживання, але і впровадження нестандартних підходів і сучасних технологій. Дякуємо данським партнерам за співпрацю у розробці застосунка, який дозволяє нам поінформувати громадян про стан енергосистеми, а також – про те, як вони можуть зробити свій внесок у загальну справу, відповідно змінивши свій розпорядок дня", - підкреслив заступник міністра енергетики України Микола Колісник.

Зараз застосунок Укренерго доступний у Play Market та на інших цифрових платформах. У майбутньому функціонал застосунку обіцяють розширити.