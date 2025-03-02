В первый день весны ВСУ ликвидировали более 1000 оккупантов, уничтожили 25 ББМ и 50 артсистем россиян
За прошедшие сутки, 1 марта, Силы обороны Украины уничтожили 1 110 российских захватчиков, 8 танков, 25 боевых бронированных машин и более 50 артсистем врага. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 876 тысяч военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 02.03.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 876 720 (+1 110) человек,
- танков ‒ 10 241 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21 274 (+25) ед,
- артиллерийских систем – 23 959 (+51) ед,
- РСЗО – 1 306 (+2) ед,
- средства ПВО ‒ 1 091 (+3) ед,
- самолетов – 370 ед,
- вертолетов – 331 ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 27 594 (+192) ед,
- крылатые ракеты 3 085 ед,
- корабли / катера ‒ 28 ед,
- подлодки - 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 39 218 (+117) ед,
- специальной техники – 3 768 (+5) ед.
Напомним, в ночь на 2 марта российская армия выпустила по Украине 79 беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 63 дрона, еще 16 — локационно потеряны.
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