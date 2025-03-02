На Сумщині зенітники збили 19 російських ударних дронів

фото: Сумська ОВА

Сьогодні вночі протиповітряна оборона Сумщини приземлила майже два десятки російських ударних безпілотників типу "Shahed"

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.

"Сьогодні, 2 березня у небі над Сумщиною наші зенітники збили 19 ворожих БпЛА типу "Шахед", — йдеться в повідомленні.

З початку 2025 року підрозділи ППО області вже знищили 575 російських "стерв’ятників", які летіли в Україну вбивати мирних людей, руйнувати оселі, садочки, школи, лікарні та системи життєзабезпечення населених пунктів.

Нагадаємо, напередодні росіяни вдарили по дитсадку на Дніпропетровщині, є постраждалі.