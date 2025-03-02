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02 березня 2025, 10:15

Вночі ППО збила понад 60 російських "шахедів" та БпЛА інших типів

02 березня 2025, 10:15
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на неділю, 2 березня, російська армія випустила по Україні 79 безпілотників різних типів. Сили ППО збили 63 дрони, ще 16 — локаційно втрачені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Окупанти запустили ударні БпЛА типу "Shahed" та безпілотники-імітатори з напрямків — Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-АхтарськОрел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Військові підтвердили збиття 107-ми ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.

"Станом на 08.30 підтверджено збиття 63-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях. 16 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Хмельниччина та Запоріжжя.

Нагадаємо, вночі на Сумщині протиповітряна оборона відбивала атаку ударних безпілотників. Захисники знищили 19 російських "шахедів".

РФ війна ЗСУ дрон БПЛА атака ППО шахед Повітряні сили
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