"Про всякий випадок": Арестович порадив українцям зібрати тривожні валізи

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Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович порадив українцям треба зібрати тривожні валізи після сварки президентів України та США

Як передає RegioNews, про це він повідомив у своєму Телеграмі.

"Перед початком війни я сказав якось, що можна розбирати тривожні валізки. Сьогодні говорю: можна про всяк випадок і зібрати", - написав Арестович.

Раніше повідомлялось, що Олексій Арестович розлучається зі своєю дружиною Анастасією, з якою прожив майже десять років. За даними з судового реєстру, на розлучення подала саме Анастасія.

Нагадаємо, 28 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що Путін хоче миру, а Зеленський – війни.