"Про всякий випадок": Арестович порадив українцям зібрати тривожні валізи
Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович порадив українцям треба зібрати тривожні валізи після сварки президентів України та США
Як передає RegioNews, про це він повідомив у своєму Телеграмі.
"Перед початком війни я сказав якось, що можна розбирати тривожні валізки. Сьогодні говорю: можна про всяк випадок і зібрати", - написав Арестович.
Раніше повідомлялось, що Олексій Арестович розлучається зі своєю дружиною Анастасією, з якою прожив майже десять років. За даними з судового реєстру, на розлучення подала саме Анастасія.
Нагадаємо, 28 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що Путін хоче миру, а Зеленський – війни.
У Трампа зявили, що США більше не надаватимуть військову допомогу УкраїніВсі новини »
01 березня 2025, 08:57Співзасновник Monobank відкрив збір на ядерну зброю
01 березня 2025, 08:40Жодних гарантій безпеки від США не буде, - експерти
28 лютого 2025, 18:08
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
Росія вдарила балістикою по Одесі: що відомо
01 березня 2025, 18:14У Financial Times повідомили, що відновити стосунки Зеленського із Трампом вже неможливо
01 березня 2025, 18:06У Львові помер відомий український митець
01 березня 2025, 16:44У Дніпрі медики врятували пенсіонера, який намагався покінчити життя самогубством
01 березня 2025, 16:02Росіяни вдарили по дитсадку на Дніпропетровщині, є постраждалі
01 березня 2025, 15:28Прикордонники знищили групу росіян у Харківській області
01 березня 2025, 14:38Росіяни знову атакували Херсонщину, поранено дитину
01 березня 2025, 14:12Синоптикиня попередила про погіршення погоди 2 березня
01 березня 2025, 13:35Трамп і Зеленський. Дуже попередні висновки
01 березня 2025, 12:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
Всі блоги »