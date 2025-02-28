Жодних гарантій безпеки від США не буде, - експерти

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Найближчим часом Україні не варто очікувати якихось гарантій безпеки від США

Про це у коментарі Труха Україна заявили декілька авторитетних джерел.

Зокрема нардеп Олесій Гончаренко вважає, що документ, який має підписати Зеленський у США "ні про що". Гарантій безпеки, на його думку, там ніяких немає.

Секретар Комітету з питань нацбезпеки Роман Костенко каже, що це угода про інвестиційний фонд.

"Конкретні гарантії слід очікувати в наступних угодах. Зараз їх там немає. Гарантіями мають стати підтримка армії, ВПК, постійні поставки зброї і нові санкції для рф", - зазначає він.

За словами очільника підкомітету з питань безпеки у кіберпросторі Олександра Федієнка, безпеку ми повинні формувати своїми силами.

"Нашої економіки не вистачить для формування армії. США, Україна та ЄС повинні разом утримувати найбоєздатнішу армію на континенті", - додав Федієнко.

Нагадаємо, в Україні запустять виробництво для ППО NASAMS.