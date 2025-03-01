"На всякий случай": Арестович посоветовал украинцам собрать тревожные чемоданы
Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович посоветовал украинцам собрать тревожные чемоданы после ссоры президентов Украины и США
Как передает RegioNews, об этом он сообщил в своем Телеграмме.
"Перед началом войны я сказал однажды, что можно разбирать тревожные чемоданы. Сегодня говорю: можно на всякий случай собрать", - написал Арестович.
Ранее сообщалось, что Алексей Арестович разводится со своей супругой Анастасией, с которой прожил почти десять лет. По данным из судебного реестра, на развод подала именно Анастасия.
Напомним, 28 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Путин хочет мира, а Зеленский – войны.
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