09:59  01 марта
В результате российской атаки на Харьков пострадали 12 человек, среди которых двое детей
08:40  01 марта
Соучредитель Monobank открыл сбор на ядерное оружие
08:24  01 марта
В Генштабе назвали потери россиян за последние сутки
UA | RU
UA | RU
01 марта 2025, 17:33

"На всякий случай": Арестович посоветовал украинцам собрать тревожные чемоданы

01 марта 2025, 17:33
Читайте також українською мовою
фото из соцсетей
Читайте також
українською мовою

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович посоветовал украинцам собрать тревожные чемоданы после ссоры президентов Украины и США

Как передает RegioNews, об этом он сообщил в своем Телеграмме.

"Перед началом войны я сказал однажды, что можно разбирать тревожные чемоданы. Сегодня говорю: можно на всякий случай собрать", - написал Арестович.

Ранее сообщалось, что Алексей Арестович разводится со своей супругой Анастасией, с которой прожил почти десять лет. По данным из судебного реестра, на развод подала именно Анастасия.

Напомним, 28 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Путин хочет мира, а Зеленский – войны.

алексей арестович общество Украина война перемирие
У Трампа заявили, что США больше не будут оказывать военную помощь Украине
01 марта 2025, 08:57
Соучредитель Monobank открыл сбор на ядерное оружие
01 марта 2025, 08:40
Никаких гарантий безопасности от США не будет, - эксперты
28 февраля 2025, 18:08
Все новости »
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
Россия ударила баллистикой по Одессе: что известно
01 марта 2025, 18:14
В Financial Times сообщили, что восстановить отношения Зеленского с Трампом уже невозможно
01 марта 2025, 18:06
Во Львове скончался известный украинский скульптор
01 марта 2025, 16:44
В Днепре медики спасли пенсионера, пытавшегося покончить жизнь самоубийством
01 марта 2025, 16:02
Россияне ударили по детсаду на Днепропетровщине, есть пострадавшие
01 марта 2025, 15:28
Пограничники уничтожили группу россиян в Харьковской области
01 марта 2025, 14:38
Россияне снова атаковали Херсонщину, ранен ребенок
01 марта 2025, 14:12
Синоптикиня предупредила об ухудшении погоды 2 марта
01 марта 2025, 13:35
Трамп и Зеленский. Очень предварительные выводы
01 марта 2025, 12:45
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
Все публикации »
Мустафа Найем
Виктор Шлинчак
Тарас Загородний
Все блоги »