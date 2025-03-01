Співзасновник Monobank відкрив збір на ядерну зброю
Співзасновник Monobank Олег Гороховський після скандалу у Білому домі вікрив збір коштів для виробництва ядерної зброї для України
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на допис Гороховського в Телеграмі.
"2 млн грн за 30 хвилин у годину ночі! Це Україна, дитинко! Пишаюся безмежно!!!", – йдеться в повідомленні.
Станом на 8:40 1 березня зібрано понад 6,2 млн грн.
Нагадаємо, Трамп зробив заяву після переговорів 28 лютого, після чого Зеленський достроково залишив Білий дім. Американський лідер заявив, що "президент Зеленський не готовий до миру".
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