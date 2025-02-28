Укрзалізниця призначила додаткові поїзди на 8-9 березня

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Як передає RegioNews, про це компанія повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці.

Зокрема додатковий поїзд №213/214 Київ - Ясіня вирушить зі столиці 8 березня о 23:00 і прибуде до Ясіні 9 березня о 14:17. У зворотному напрямку відправлення з Ясіні 9 березня о 18:05, прибуття до Києва - 10 березня о 09:18.

"Маршрут через Львів, Івано-Франківськ, Яремче, Татарів-Буковель, Ворохту. У складі плацкартні та купейні вагони", - йдеться у повідомленні.

Поїзд "Інтерсіті" №777/778 Київ - Львів виконає додаткові рейси 7, 8 та 9 березня. Відправлення з Києва о 06:51, прибуття до Львова - о 13:23. Зі Львова відправлення о 14:10, прибуття до Києва - о 21:04.

Нагадаємо, скандального депутата, якого підозрюють в мільйоній схемі в Укрзалізниці, взяли під варту прямо в залі суду.