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Про це повідомляє компанія Bolt, передає RegioNews.

У службі таксі повідомили про нову послугу. Вона отримала назву "Women for Women". Категорія поїздок спрямована на те, щоб зробити подорожі жінок спокійнішими та зручнішими.

У компанії пояснили, що вартість послуги буде така ж, як і стандартна поїздка Bolt. Зараз послуга доступна лише в Києві, але найближчим часом такі поїздки будуть і для пасажирок в інших регіонах України.

У коментарях поцікавились, як саме це працюватиме. Фахівці підкреслили, що можуть бути виключення для дітей віком до 16 років. Тобто, якщо мати їде з донькою чи сином. Проте чоловіки не зможуть користуватися цією функцією. Якщо водійка бачить, що її викликає пасажир чоловічої статі (або, наприклад, пара), то вона може скасувати замовлення.

Слід зазначити, що в Україні також працюють "жіночі купе" в Укрзалізниці. Придбати квитки туди можуть виключно жінки. В Укрзалізниці розповідали, що жіночі купе сьогодні мають рекордний рівень задоволеності пасажирів - 88%. Тому минулого року вирішіли розширити кількість рейсів із жіночими купе до 12.