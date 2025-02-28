Укрзализныця назначила дополнительные поезда на 8-9 марта

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Как передает RegioNews, об этом компания сообщила на своей странице в Facebook.

В частности, дополнительный поезд №213/214 Киев - Ясиня отправится из столицы 8 марта в 23:00 и прибудет в Ясиню 9 марта в 14:17. В обратном направлении отправление из Ясини 9 марта в 18:05, прибытие в Киев – 10 марта в 09:18.

"Маршрут через Львов, Ивано-Франковск, Яремче, Татаров-Буковель, Ворохту. В составе плацкартных и купейных вагонов", - говорится в сообщении.

Поезд "Интерсити" №777/778 Киев – Львов выполнит дополнительные рейсы 7, 8 и 9 марта. Отправление из Киева в 06:51, прибытие во Львов – в 13:23. Со Львова отправление в 14:10, прибытие в Киев – в 21:04.

Напомним, скандального депутата, подозреваемого в миллионной схеме в Укрзализныце, взяли под стражу прямо в зале суда.