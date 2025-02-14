13:26  14 лютого
Пресконференція Зеленського у Мюнхені: основні тези
11:05  14 лютого
Провалилися під кригу на Херсонщині: з Інгульця дістали тіла хлопчика та дівчинки
17:42  13 лютого
У Києві продавали квартири прямо з мешканцями
UA | RU
UA | RU
14 лютого 2025, 17:06

Депутата Бондаря, якого підозрюють в мільйоній схемі в Укрзалізниці, взяли під варту прямо в залі суду

14 лютого 2025, 17:06
Читайте также на русском языке
Фото: ЦПК
Читайте также
на русском языке

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення відправити Віктора Бондаря під варту. Раніше в депутата була можливість сплатити заставу, проте він це не зробив

Про це повідомляє Центр протидії корупції, передає RegioNews.

Депутата Віктора Бондаря, якого називають одним з організаторів заволодіння 140 мільйонів гривень при закупівлі кабелів Укрзалізницею, взяли під варту. Таке рішення Вищий антикорупційний суд ухвалив тому, що депутат не вніс заставу 100 мільйонів гривень.

Відомо, що це клопотання було погоджене в.о. генерального прокурора. Адже суд не може арештовувати народних депутатів без схвалення Генпрокуратури. Зазначається, що Віктора Бондаря взяли під варту в залі суду.

Варто нагадати, що йдеться про злочинну схему з закупівлею кабелів для Укрзалізниці. За даними слідства, у 2022 році керівник групи забезпечив обрання конкретної компанії постачальником силових трансформаторів для перевізника. Внаслідок цього Укрзалізниця втратила понад 140 мільйонів гривень. Про підозру повідомили депутату Віктору Бондару. За даними ЦПК, саме його слідство називає одним з організаторів схеми.

Також зазначалось, що Віктор Бондар володіє часткою в будівництві вартістю майже 15 мільйонів доларів. Це при тому, що його офіційний дохід з 1998 року становить приблизно 5,5 мільйона гривень.

Укрзализныця суд Бондар Віктор
Ексочільницю Львівського обласного осередку партії "ОПЗЖ" засудили до 13 років тюрми
14 лютого 2025, 12:28
Постачання прикордонникам неякісних шоломів на 36 млн грн: справа передана до суду
12 лютого 2025, 18:41
Всі новини »
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
​​​​​​​Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
У Миколаєві жінка принесла сумку з вибухівкою до військових, є загиблі та поранені
14 лютого 2025, 17:47
За крадіжку дитячого велосипеда житель Калуша сяде на 7 років
14 лютого 2025, 17:39
У Тернополі чоловік до смерті побив співмешканку
14 лютого 2025, 17:35
МОН оновлює стандарт початкової освіти: що це означає
14 лютого 2025, 17:21
На Львівщині під час хвилини мовчання зупинятиметься увесь транспорт
14 лютого 2025, 16:59
Росіяни залякували і шантажували: на Одещині викрили шестеро підлітків, які підпалювали автівки ЗСУ
14 лютого 2025, 16:51
У Запорозькій області внаслідок російського авіаудару постраждала жінка
14 лютого 2025, 16:49
Продавала жінок в сексуальне рабство: на Київщині перекрили канал торгівлі людьми
14 лютого 2025, 16:49
Учасники бойових дій навчатимуть українців військовій підготовці
14 лютого 2025, 16:35
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Всі публікації »
Ростислав Павленко
Дмитро Марченко
Тетяна Ніколаєнко
Всі блоги »