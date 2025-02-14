Фото: ЦПК

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення відправити Віктора Бондаря під варту. Раніше в депутата була можливість сплатити заставу, проте він це не зробив

Про це повідомляє Центр протидії корупції, передає RegioNews.

Депутата Віктора Бондаря, якого називають одним з організаторів заволодіння 140 мільйонів гривень при закупівлі кабелів Укрзалізницею, взяли під варту. Таке рішення Вищий антикорупційний суд ухвалив тому, що депутат не вніс заставу 100 мільйонів гривень.

Відомо, що це клопотання було погоджене в.о. генерального прокурора. Адже суд не може арештовувати народних депутатів без схвалення Генпрокуратури. Зазначається, що Віктора Бондаря взяли під варту в залі суду.

Варто нагадати, що йдеться про злочинну схему з закупівлею кабелів для Укрзалізниці. За даними слідства, у 2022 році керівник групи забезпечив обрання конкретної компанії постачальником силових трансформаторів для перевізника. Внаслідок цього Укрзалізниця втратила понад 140 мільйонів гривень. Про підозру повідомили депутату Віктору Бондару. За даними ЦПК, саме його слідство називає одним з організаторів схеми.

Також зазначалось, що Віктор Бондар володіє часткою в будівництві вартістю майже 15 мільйонів доларів. Це при тому, що його офіційний дохід з 1998 року становить приблизно 5,5 мільйона гривень.