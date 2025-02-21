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21 лютого 2025, 11:05

У Києві викрили підприємця, який обманом намагався продати "Укрзалізниці" російське обладнання

21 лютого 2025, 11:05
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фото: прокуратура
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Правоохоронці повідомили про підозру підприємцю, який намагався продати філії АТ «Укрзалізниця» російські електронагрівачі, використавши підроблені сертифікати

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Київську міську прокуратуру.

За даними правоохоронців, підприємець спонукав керівників приватного товариства взяти участь у тендері філії "Укрзалізниці" на закупівлю високовольтних патронних електронагрівачів, які потім сам планував поставити від імені переможця закупівлі.

"Для того, щоб відповідати умовам тендеру, він вирішив використати підроблений сертифікат відповідності товарів та документ, про те, що підприємство вже постачало такі електронагрівачі іншому товариству, таким чином воно є надійним постачальником", - розповіли у прокуратурі.

В результаті товариство з підробленими документами стало переможцем тендеру. В останній момент правоохоронцям вдалося запобігти перерахуванню 330 тис. гривень за продукцію неналежної якості.

Підприємцю повідомили про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що посадовців "Укрзалізниці" судитимуть за корупцію. Їх звинувачують у вимаганні неправомірної вигоди за допуск сторонніх осіб до вантажних вагонів

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