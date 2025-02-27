Зіткнення локомотива та легковика на Прикарпатті: в поліції розповіли подробиці

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ДТП сталася 26 лютого близько 15:30 у селі Ворона, що у Коломийському районі

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

На регульованому залізничному переїзді вантажний локомотив зіткнувся з легковиком Chevrolet Tacuma, за кермом якого була 48-річна жінка. Водійка проігнорувала заборонений сигнал світлофора, виїхала на залізничний переїзд, де в цей момент наближався поїзд.

Від отриманих травм водійка автівки загинула на місці. Ще трьох пасажирів з тяжкими травмами доставили до лікарні. Постраждалі: місцеві мешканців 68, 63 та 72 років.

За фактом події відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, рятувальники деблокували загиблу водійку з понівеченого авто.