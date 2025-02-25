21:10  25 лютого
Елітний відпочинок під час війни: де переховуються українські олігархи, депутати та чиновники
20:39  25 лютого
Розбійний напад на Черкащині: зловмисники пограбували учасника АТО
20:17  25 лютого
У Києві дитина раптово вибігла на дорогу і потрапила під колеса мікроавтобуса: відео моменту ДТП
UA | RU
UA | RU
25 лютого 2025, 23:20

Українці за кордоном зможуть отримувати бронь від мобілізації: як це працюватиме

25 лютого 2025, 23:20
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Українці, які знаходяться за кордоном, зможуть оформити бронювання від мобілізації. Це буде можливо зробити в дистанційному режимі

Про це повідомляє Економічна правда, передає RegioNews.

Міністр національної єдності Олексій Чернишов розповів, що українці за кордоном зможуть отримувати бронювання від мобілізації в дистанційному режимі. Він зазначив, що в країнах, де перебуває найбільше наших громадян, створюються так звані Unity Hub – центри, які нададуть можливість у майбутньому долучати громадян до ринку праці в Україні з-за кордону.

"Наше завдання таке, щоб людина, коли перетинає кордон, вже мала такий статус, який не дозволяє йому потрапити у ситуацію, коли між кордоном і заводом його мобілізують", - пояснив міністр.

При цьому він додав, що бронювання від мобілізації може отримати будь-який громадянин, якщо це передбачено в певній сфері працевлаштування.

Слід нагадати, що українці, які знаходяться за кордоном, також можуть зареєструватися у застосунку "Резерв+". Навесні минулого року повідомляли, що серед користувачів застосунку є громадяни, які знаходяться за кордоном. Найбільше оновлювали свої дані українці, які знаходяться в Польщі, Німеччині та Канаді.

бронювання від мобілізації мобілізація
Кабмін продовжив відстрочку для заброньованих працівників: названо дату
25 лютого 2025, 18:47
У МОЗ розповіли умови мобілізації розброньованих медиків
19 лютого 2025, 15:21
Всі новини »
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
У Запоріжжі сапери знешкодили 500-кілограмову авіабомбу, яка не вибухнули
26 лютого 2025, 00:06
У НАБУ розповіли, як збирали готівку по кабінету Тетяни Крупи під час обшуку
25 лютого 2025, 23:42
У кіберполіції попередили про нову схему шахраїв: жертвою може стати кожен
25 лютого 2025, 23:30
Українські військові на Донеччині взяли у полон російського найманця з Африки
25 лютого 2025, 22:23
Польща оголосила новий пакет військової допомоги для України
25 лютого 2025, 21:57
В Івано-Франківську п'яний підліток сів за кермо і потрапив у ДТП
25 лютого 2025, 21:55
Мер Покровська, який два роки не з'являвся на людях, несподівано звернувся до Зеленського
25 лютого 2025, 21:48
На Одещині директора КП підозрюють у недбалості, що призвела до масштабних пожеж на звалищі
25 лютого 2025, 21:40
Елітний відпочинок під час війни: де переховуються українські олігархи, депутати та чиновники
25 лютого 2025, 21:10
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
Всі публікації »
Денис Прокопенко
Віктор Шлінчак
Тетяна Даниленко
Всі блоги »