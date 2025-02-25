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Українці, які знаходяться за кордоном, зможуть оформити бронювання від мобілізації. Це буде можливо зробити в дистанційному режимі

Про це повідомляє Економічна правда, передає RegioNews.

Міністр національної єдності Олексій Чернишов розповів, що українці за кордоном зможуть отримувати бронювання від мобілізації в дистанційному режимі. Він зазначив, що в країнах, де перебуває найбільше наших громадян, створюються так звані Unity Hub – центри, які нададуть можливість у майбутньому долучати громадян до ринку праці в Україні з-за кордону.

"Наше завдання таке, щоб людина, коли перетинає кордон, вже мала такий статус, який не дозволяє йому потрапити у ситуацію, коли між кордоном і заводом його мобілізують", - пояснив міністр.

При цьому він додав, що бронювання від мобілізації може отримати будь-який громадянин, якщо це передбачено в певній сфері працевлаштування.

Слід нагадати, що українці, які знаходяться за кордоном, також можуть зареєструватися у застосунку "Резерв+". Навесні минулого року повідомляли, що серед користувачів застосунку є громадяни, які знаходяться за кордоном. Найбільше оновлювали свої дані українці, які знаходяться в Польщі, Німеччині та Канаді.