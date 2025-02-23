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Про це розповіли прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та перша віцепрем'єрка України Юлія Свириденко на форумі "Україна. Рік 2025", передає RegioNews.

Свириденко зазначила, що через тривалу хакерську атаку на українські резерви на рівні прем'єр-міністра обговорювали питання щодо продовження встановленого терміну (28 лютого 2025 року). Вона зауважила, що якщо підприємства не встигають оновити до кінця лютого, то, можливо, можна було б на пару тижнів продовжити цю процедуру.

"Через те, що реєстри були під атакою і 20 днів не було доступу, то ми обговорили, що ми до 31 березня продовжимо цю можливість. Бо у нас місяць випав через атаку ворога", – наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, на форумі глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що президент України Володимир Зеленський поставив завдання завершити війну цього року.