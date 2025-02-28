11:35  28 лютого
Скандал у Празі: водій трамвая накинувся з кулаками на українців із дитиною
13:40  28 лютого
На кордоні з Молдовою виявили стародавню кам’яну сокиру, якій декілька тисяч років
04:15  28 лютого
Бійці ГУР показали, як під Покровськом спопелили російські гаубиці
UA | RU
UA | RU
28 лютого 2025, 15:46

Стало відомо, скільки військових повернулися на службу після СЗЧ упродовж останньої доби

28 лютого 2025, 15:46
Читайте также на русском языке
фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

За минулу добу 117 військових, які самовільно залишили частину, подали рапорти про повернення на службу через сервіс «Армія+»

Як передає RegioNews, про це в телеефірі повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

За його словами, протягом останнього тижня через Армію+ пройшло 300 рапортів на повернення на службу, а за 27 лютого - ще 117. Наразі це найбільший денний показник за увесь час існування цього рапорту в Армія+.

Зазначимо, військовослужбовці, які самовільно залишили військову частину до 29 листопада 2024 року, ще мають час до 1 березня 2025 року для повернення на службу. У такому випадку всі виплати та соціальні гарантії будуть поновлені за 72 години, а військовий зможе перевестись через Армія+ в інший підрозділ за рекомендаційним листом.

Нагадаємо, Генштаб підтвердив, що росіяни перетнули кордон на Сумщині.

армія ЗСУ Армія+ СЗЧ
У ЗСУ вважають, що Україна має готуватися до наступної фази війни з РФ
27 лютого 2025, 14:35
Стало відомо, скільки "обмежено придатних" українців, які мають пройти медкомісію до 5 червня
27 лютого 2025, 13:31
Буданов заявив про знищення армії РФ
27 лютого 2025, 09:57
Всі новини »
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
В Україні хочуть посилити відповідальність за ухилення від мобілізації та незаконне переправлення осіб через кордон
28 лютого 2025, 15:59
На Сумщині вибухотехніки знешкодили бойові частини двох російських дронів
28 лютого 2025, 15:55
Відправляли в посилках з одягом і ліками: у Хмельницькому викрили наркотрафік до виправної колонії
28 лютого 2025, 15:33
Наказав атакувати українських військових хімічною зброєю: російському комбригу оголошено підозру
28 лютого 2025, 15:32
Влада закликала евакуюватися жителів ще одного міста на Донеччині
28 лютого 2025, 15:17
На Одещині організатори фінансової піраміди ошукали людей на понад $200 тисяч
28 лютого 2025, 15:10
Генштаб підтвердив, що росіяни перетнули кордон на Сумщині: що відомо
28 лютого 2025, 14:56
Ув'язнення загрожує охоронцю з Харкова, який виявився агентом РФ
28 лютого 2025, 14:45
В Одесі затримали "поліцейського", який вживав алкоголь у громадському транспорті
28 лютого 2025, 14:44
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Всі публікації »
Мустафа Найєм
Віктор Шлінчак
Тарас Загородній
Всі блоги »