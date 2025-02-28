Стало відомо, скільки військових повернулися на службу після СЗЧ упродовж останньої доби

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За минулу добу 117 військових, які самовільно залишили частину, подали рапорти про повернення на службу через сервіс «Армія+»

Як передає RegioNews, про це в телеефірі повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

За його словами, протягом останнього тижня через Армію+ пройшло 300 рапортів на повернення на службу, а за 27 лютого - ще 117. Наразі це найбільший денний показник за увесь час існування цього рапорту в Армія+.

Зазначимо, військовослужбовці, які самовільно залишили військову частину до 29 листопада 2024 року, ще мають час до 1 березня 2025 року для повернення на службу. У такому випадку всі виплати та соціальні гарантії будуть поновлені за 72 години, а військовий зможе перевестись через Армія+ в інший підрозділ за рекомендаційним листом.

Нагадаємо, Генштаб підтвердив, що росіяни перетнули кордон на Сумщині.