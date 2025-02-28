ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів і 50 артсистем росіян
Протягом минулої доби, 27 лютого, Сили оборони України знищили 1 060 російських загарбників, 13 танків і понад 50 артсистем. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 874 тисячі військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 28.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 874 560 (+1 060) осіб,
- танків ‒ 10 222 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21 234 (+17) од,
- артилерійських систем – 23 847 (+54) од,
- РСЗВ – 1 303 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1 087 од,
- літаків – 370 од,
- гелікоптерів – 331 од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 27 274 (+172) од,
- крилаті ракети ‒ 3 085 од,
- кораблі / катери ‒ 28 од,
- підводні човни – 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 38 994 (+126) од,
- спеціальної техніки ‒ 3763 (+4) од.
Нагадаємо, в ніч на 28 лютого російська армія випустила по Україні 208 безпілотників різних типів. Сили ППО збили 107 дронів, ще 97 — локаційно втрачені.
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