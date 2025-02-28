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28 лютого 2025, 09:20

Масована атака дронів: ППО збила понад 100 "шахедів" та БпЛА-імітаторів

28 лютого 2025, 09:20
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на п'ятницю, 28 лютого, російська армія випустила по Україні 208 безпілотників різних типів. Сили ППО збили 107 дронів, ще 97 — локаційно втрачені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Окупанти запустили ударні БпЛА типу "Shahed" та безпілотники-імітатори з напрямків — Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Військові підтвердили збиття 107-ми ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.

"97 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Миколаївщина та Запоріжжя.

Нагадаємо, вночі на Сумщині протиповітряна оборона відбивала атаку ударних безпілотників. Захисники знищили 17 російських "шахедів".

війна ЗСУ дрон БПЛА атака ППО шахед Повітряні сили
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