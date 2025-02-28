Масована атака дронів: ППО збила понад 100 "шахедів" та БпЛА-імітаторів
У ніч на п'ятницю, 28 лютого, російська армія випустила по Україні 208 безпілотників різних типів. Сили ППО збили 107 дронів, ще 97 — локаційно втрачені
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.
Окупанти запустили ударні БпЛА типу "Shahed" та безпілотники-імітатори з напрямків — Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.
Військові підтвердили збиття 107-ми ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.
"97 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Миколаївщина та Запоріжжя.
Нагадаємо, вночі на Сумщині протиповітряна оборона відбивала атаку ударних безпілотників. Захисники знищили 17 російських "шахедів".