На Півдні Сили оборони "зігріли" росіян FPV-дронами
На Запорізькому напрямку прикордонники 8-го загону не дали "замерзнути" російським окупантам. Пілоти БпЛА відпрацювали по укриттях загарбників FPV-дронами
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
"Поки на вулиці хазяйнував мороз, в "норах" окупантів було дуже гаряче. За підсумками бойової роботи пілотів ДПСУ, усі ворожі цілі були уражені", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 25 лютого Повітряні сили ЗСУ завдали високоточного удару по командно-спостережному пункту 1429-го мотострілецького полку РФ біля села Копані Пологівського району Запорізької області. Росіяни зазнали втрат.
Жирна ціль: на Запоріжжі Повітряні сили уразили російський пункт управління БпЛАВсі новини »
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