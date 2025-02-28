Бійці ГУР показали, як під Покровськом спопелили російські гаубиці
На Покровському напрямку бійці Управління Безпілотних систем Департаменту активних дій ГУР МО України підняли в небо важкий дрон Nemesis і вилетіли на полювання. За один виліт захисинки знищили 12 ворожих гармат та ще сім пошкодили
Кадри ураження гаубиць окупантів оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.
"Гарматознищувальне ― воїни ГУР важким дроном спопеляють ворожі гаубиці під Покровськом", ― йдеться в повідомленні.
Також під гарячий скид потрапили бліндажі та укриття російських окупантів.
Нагадаємо, під час штурмових дій українські десантники зачистили від окупаційних військ РФ село Котлине Покровського району Донецької області. Його зайняття дозволило б росіянам вийти на трасу Покровськ-Дніпро.
Раніше ГУР показало бойову роботу FPV-підрозділу "Крила" під Покровськом.