ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов и 50 артсистем россиян
За прошедшие сутки, 27 февраля, Силы обороны Украины уничтожили 1 060 российских захватчиков, 13 танков и более 50 артсистем. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 874 тысяч военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 28.02.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 874 560 (+1 060) человек,
- танков ‒ 10 222 (+13) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21 234 (+17) ед,
- артиллерийских систем – 23 847 (+54) ед,
- РСЗО – 1 303 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 1 087 ед,
- самолетов – 370 ед,
- вертолетов – 331 ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 27 274 (+172) ед,
- крылатые ракеты 3 085 ед,
- корабли / катера ‒ 28 ед,
- подлодки – 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 38 994 (+126) ед,
- специальной техники – 3763 (+4) ед.
Напомним, в ночь на 28 февраля российская армия выпустила по Украине 208 беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 107 дронов, еще 97 — локационно потеряны.
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