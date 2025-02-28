У чотирьох областях України діють аварійні відключення світла

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У п'ятницю, 28 лютого, у чотирьох областях України – Дніпропетровській, Донецькій, Сумській та Полтавській – ввели аварійні та екстрені відключення світла

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДТЕК та обленерго.

"За командою Укренерго у Дніпропетровській та Донецькій областях застосовуються екстрені відключення", – йдеться у повідомленні ДТЕК.

Про аварійні відключення на Полтавщині повідомили в "Полтаваобленерго", попередивши, що діють обмеження для трьох черг споживачів.

У "Сумиобленерго" повідомили, що на території Сумської області графіки аварійних відключень також діють для трьох черг.

Нагадаємо, сьогодні протягом доби в Україні діятимуть заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу.