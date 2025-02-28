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28 февраля 2025, 07:15

В четырех областях Украины действуют аварийные отключения света

28 февраля 2025, 07:15
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фото: pixabay.com
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В пятницу, 28 февраля, в четырех областях Украины – Днепропетровской, Донецкой, Сумской и Полтавской – ввели аварийные и экстренные отключения света

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ДТЭК и облэнерго.

"По команде Укрэнерго в Днепропетровской и Донецкой областях применяются экстренные отключения", – говорится в сообщении ДТЭК.

Об аварийных отключениях на Полтавщине сообщили в "Полтаваоблэнерго", предупредив, что действуют ограничения для трех очередей потребителей.

В Сумыоблэнерго сообщили, что на территории Сумской области графики аварийных отключений также действуют для трех очередей.

Напомним, сегодня в течение суток в Украине будут действовать меры по ограничению мощности для промышленности и бизнеса.

Украина Укрэнерго энергетика свет ДТЭК аварийные отключения
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