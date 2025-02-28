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28 лютого 2025, 00:05

Росія завдала масованого удару по енергосистемі Харківщини: постраждав чоловік

28 лютого 2025, 00:05
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Внаслідок масованої атаки "шахедів" під ударом опинилася енергосистема Харківської області. Ворог випустив по регіону щонайменше 12 БпЛА

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Зазначається, що Сили протиповітряної оборони працюють у посиленому режимі над захистом. Усі профільні служби задіяні в ліквідації наслідків атаки РФ.

"Аби не інформувати ворога, — не розповсюджуйте деталі про місця влучань, а також будь-які фото/відеоматеріали. Загроза повторних ударів зберігається!", — повідомив Олег Синєгубов.

Він додав, що внаслідок ворожого удару по Балаклії постраждав 42-річний цивільний чоловік. Потерпілого ушпиталили до лікарні.

Нагадаємо, внаслідок влучання російського "шахеда" пошкоджене приватне домоволодіння у Харківському районі. Поранені дві людини.

Раніше повідомлялося, що ввечері 27 лютого російські окупанти завдавали ударів дронами по Харківщині.

війна обстріли Синєгубов Олег Васильович Харківська область енергетика БПЛА Харківська ОВА шахед
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