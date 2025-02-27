Стало відомо, хто вніс 30 млн грн застави за очільника АМКУ Кириленка

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Заставу за главу Антимонопольного комітету Павла Кириленка, якого підозрюють у незаконному збагаченні, внесла компанія Едуарда Мкртчана

Як передає RegiNews, про це йдеться в розслідуванні "Схем" (Радіо Свобода).

Мкртчан повідомив, що вніс заставу у розмірі 30 мільйонів гривень за Кириленка з власної ініціативи і він зробив це через дружні відносини.

Водночас Кириленко повідомив журналістам, що назву компанії, яка внесла за нього заставу, "чує вперше".

Зазначимо, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування за підозрою керівнику Антимонопольного комітету Павлу Кириленко у незаконному збагаченні на 72 млн грн та декларуванні недостовірної інформації. Згодом йому було обрано запобіжний захід у вигляді застави.

Нагадаємо, в НАБУ розповіли, як збирали готівку по кабінету Тетяни Крупи під час обшуку.