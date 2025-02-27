16:40  26 лютого
У Львові суд продовжив арешт підозрюваного у вбивстві Фаріон
13:51  26 лютого
В Україні подешевшають ще понад 100 медпрепаратів
14:45  26 лютого
У Кропивницькому чоловік стріляв у працівника ТЦК
UA | RU
UA | RU
27 лютого 2025, 08:58

Стало відомо, хто вніс 30 млн грн застави за очільника АМКУ Кириленка

27 лютого 2025, 08:58
Читайте также на русском языке
фото: parlament.ua
Читайте также
на русском языке

Заставу за главу Антимонопольного комітету Павла Кириленка, якого підозрюють у незаконному збагаченні, внесла компанія Едуарда Мкртчана

Як передає RegiNews, про це йдеться в розслідуванні "Схем" (Радіо Свобода).

Мкртчан повідомив, що вніс заставу у розмірі 30 мільйонів гривень за Кириленка з власної ініціативи і він зробив це через дружні відносини.

Водночас Кириленко повідомив журналістам, що назву компанії, яка внесла за нього заставу, "чує вперше".

Зазначимо, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування за підозрою керівнику Антимонопольного комітету Павлу Кириленко у незаконному збагаченні на 72 млн грн та декларуванні недостовірної інформації. Згодом йому було обрано запобіжний захід у вигляді застави.

Нагадаємо, в НАБУ розповіли, як збирали готівку по кабінету Тетяни Крупи під час обшуку.

АМКУ Кириленко Павло Олександрович збагачення залог розслідування
Елітний відпочинок під час війни: де переховуються українські олігархи, депутати та чиновники
25 лютого 2025, 21:10
НАБУ викрили схему топпосадовця, який розбагатів на незаконних нафтопродуктах
03 лютого 2025, 20:13
СБУ провела понад 150 спецоперацій і затримань за три дні
22 січня 2025, 22:35
Всі новини »
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
Росіяни атакували дронами Сумщину: що відомо
27 лютого 2025, 09:30
РФ випустила по Україні 166 ударних дронів: як відпрацювала ППО
27 лютого 2025, 09:27
Корупційна схема ВЛК: у Полтаві "посередника" оштрафували на 42,5 тис. грн
27 лютого 2025, 09:17
Обстріли Херсонщини: за добу через удари ворога одна людина загинула, двоє – поранені
27 лютого 2025, 08:54
Росіяни вночі обстріляли Дніпропетровщину – випустили понад 30 снарядів
27 лютого 2025, 08:32
Армія РФ за добу вбила 7 цивільних в Донецькій області, ще 11 - поранила
27 лютого 2025, 08:20
На Франківщині засудили жінку, яка виманювала гроші у родичів військових
27 лютого 2025, 08:15
У Покровську залишаються 6 600 цивільних, – ОВА
27 лютого 2025, 07:51
Росіяни за добу майже 600 разів обстріляли Запорізьку область
27 лютого 2025, 07:42
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
Всі публікації »
Денис Прокопенко
Віктор Шлінчак
Тетяна Даниленко
Всі блоги »